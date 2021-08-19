Евросоюз признал украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Евросоюз признал украинские коронавирусные сертификаты, оформленные через приложение "Дія" — аналог российского портала госуслуг. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что уже с 20 августа украинские граждане смогут "беспрепятственно и безопасно путешествовать" по территории стран – членов Евросоюза.

Отметим, что официальной информации о признании украинских сертификатов из Брюсселя пока не поступало, однако в Киеве уже проанонсировали совместный брифинг с представителями ЕС, на котором расскажут, как эта схема будет работать.

Ранее сообщалось, что Польша намерена продать Украине вакцину от ковида с истекающим сроком годности. Речь идёт о препарате производства AstraZeneca. Всего Варшава планирует передать Киеву 1,2 миллиона доз. А в июле на Украину доставили партию испорченной вакцины Pfizer. Препарат, непригодный для использования, прибыл в разные регионы страны. Отмечается, что всего в поставке было 38 тысяч доз.