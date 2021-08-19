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Евросоюз признал украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Решение было принято, несмотря на ряд скандалов с поставками просроченных вакцин и невысокий интерес населения к самим прививкам.

19 августа, 11:14

Фото © Pixabay

Евросоюз признал украинские коронавирусные сертификаты, оформленные через приложение "Дія" — аналог российского портала госуслуг. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что уже с 20 августа украинские граждане смогут "беспрепятственно и безопасно путешествовать" по территории стран – членов Евросоюза.

Отметим, что официальной информации о признании украинских сертификатов из Брюсселя пока не поступало, однако в Киеве уже проанонсировали совместный брифинг с представителями ЕС, на котором расскажут, как эта схема будет работать.

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Ранее сообщалось, что Польша намерена продать Украине вакцину от ковида с истекающим сроком годности. Речь идёт о препарате производства AstraZeneca. Всего Варшава планирует передать Киеву 1,2 миллиона доз. А в июле на Украину доставили партию испорченной вакцины Pfizer. Препарат, непригодный для использования, прибыл в разные регионы страны. Отмечается, что всего в поставке было 38 тысяч доз.

Между тем ЕС по-прежнему затягивает решение вопроса с признанием российских сертификатов о вакцинации. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что переговоры продолжаются: в Европе, по его словам, выразили заинтересованность в признании взаимных ковид-паспортов и сейчас решаются отдельные технические и правовые вопросы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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