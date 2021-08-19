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    Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах

    По словам главы ЦИК, в этом году случаев отказов в регистрации было всего около 5%, что меньше, чем в 2016-м.

    19 августа, 13:49
    <p>Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ</p>

    Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

    Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьские выборы всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, а зарегистрированы более 84,4 тысячи.

    "У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы", — заявила глава ЦИК на заседании комиссии.

    Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

    Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

    По словам Памфиловой, эта статистика показывает, что критики лишь вбивали в головы людей слова о неконкурентных выборах или недопущенных кандидатах. Всего в голосовании будут участвовать 26 политических партий, заметила глава ЦИК, а случаев отказов в регистрации было всего около 5%. Для сравнения она привела цифры 2016 года, когда отказов было более 7%.

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.


    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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