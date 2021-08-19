Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах
По словам главы ЦИК, в этом году случаев отказов в регистрации было всего около 5%, что меньше, чем в 2016-м.
Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьские выборы всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, а зарегистрированы более 84,4 тысячи.
"У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы", — заявила глава ЦИК на заседании комиссии.
По словам Памфиловой, эта статистика показывает, что критики лишь вбивали в головы людей слова о неконкурентных выборах или недопущенных кандидатах. Всего в голосовании будут участвовать 26 политических партий, заметила глава ЦИК, а случаев отказов в регистрации было всего около 5%. Для сравнения она привела цифры 2016 года, когда отказов было более 7%.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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