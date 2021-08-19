Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьские выборы всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, а зарегистрированы более 84,4 тысячи.

"У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы", — заявила глава ЦИК на заседании комиссии.