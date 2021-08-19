На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ. Видео © LIFE

Активисты камчатского дворца молодёжи провели акцию в честь наступающего Дня государственного флага РФ. Они растянули огромное полотно с цветами триколора.

Акцию провели в Петропавловске-Камчатском возле стелы "Город воинской славы". Размер полотна не уточняется, однако, судя по кадрам с мероприятия, его площадь составляет более десяти квадратных метров.

Отметим, что День государственного флага РФ был учреждён в 1994-м, с этого года его отмечают 22 августа.

Главная цель праздника — привить чувство уважения у современной молодёжи и будущих поколений россиян к государственным символам страны.