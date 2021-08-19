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    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

    Размер трёхцветного полотна не уточняется. Акцию провели возле стелы "Город воинской славы" в Петропавловске-Камчатском.

    19 августа, 13:58

    Фото © LIFE

    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ. Видео © LIFE

    Активисты камчатского дворца молодёжи провели акцию в честь наступающего Дня государственного флага РФ. Они растянули огромное полотно с цветами триколора.

    Акцию провели в Петропавловске-Камчатском возле стелы "Город воинской славы". Размер полотна не уточняется, однако, судя по кадрам с мероприятия, его площадь составляет более десяти квадратных метров.

    Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

    Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

    Отметим, что День государственного флага РФ был учреждён в 1994-м, с этого года его отмечают 22 августа.

    Главная цель праздника — привить чувство уважения у современной молодёжи и будущих поколений россиян к государственным символам страны.

    Ранее Лайф рассказывал, что школьники и фермер Сирота создали огромный флаг России на подмосковном поле. Для рисунка были использованы трактор и разноцветная щепа. Ребята уверены, что поля, леса, реки, голубое небо — всё это символы нашей большой страны.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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