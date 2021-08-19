Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста
В феврале этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что звезда сериала "Солдаты" заразилась коронавирусом.
Фото © ТАСС / Епихин Андрей
Народный артист России Борис Щербаков 17 августа попал в больницу с подозрением на коронавирус. По данным источника Лайфа, актёр был госпитализирован из-за положительного ПЦР-теста.
Однако сам Борис Васильевич в беседе с Лайфом сообщил, что его не госпитализировали и он чувствует себя великолепно.
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В феврале этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что звезда сериала "Солдаты" заразилась коронавирусом. Тогда Борис Щербаков также опровергал Лайфу эту информацию. По словам артиста, он получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов, свидетельствующих о заболевании, не было зафиксировано.
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