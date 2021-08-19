Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста

Однако сам Борис Васильевич в беседе с Лайфом сообщил, что его не госпитализировали и он чувствует себя великолепно.

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В феврале этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что звезда сериала "Солдаты" заразилась коронавирусом. Тогда Борис Щербаков также опровергал Лайфу эту информацию. По словам артиста, он получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов, свидетельствующих о заболевании, не было зафиксировано.