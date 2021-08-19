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    Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста

    В феврале этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что звезда сериала "Солдаты" заразилась коронавирусом.

    19 августа, 14:05
    <p>Фото © ТАСС / Епихин Андрей</p>

    Фото © ТАСС / Епихин Андрей

    Народный артист России Борис Щербаков 17 августа попал в больницу с подозрением на коронавирус. По данным источника Лайфа, актёр был госпитализирован из-за положительного ПЦР-теста.

    Однако сам Борис Васильевич в беседе с Лайфом сообщил, что его не госпитализировали и он чувствует себя великолепно.

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    В феврале этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что звезда сериала "Солдаты" заразилась коронавирусом. Тогда Борис Щербаков также опровергал Лайфу эту информацию. По словам артиста, он получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов, свидетельствующих о заболевании, не было зафиксировано.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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