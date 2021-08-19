Нота протеста из-за поездки Лаврова в Крым вернулась Украине без рассмотрения

МИД России не стал рассматривать ноту протеста, поданную Украиной из-за поездки Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что документ вернули украинской стороне из-за неприемлемой терминологии.

Захарова призвала своих украинских коллег осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами России, и прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны.

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — добавила Захарова.