Нота протеста из-за поездки Лаврова в Крым вернулась Украине без рассмотрения
МИД РФ призвал украинских коллег осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами России, и прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны.
Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" в Судаке 12 августа 2021 года
Фото © Пресс-служба МИД РФ
МИД России не стал рассматривать ноту протеста, поданную Украиной из-за поездки Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что документ вернули украинской стороне из-за неприемлемой терминологии.
Захарова призвала своих украинских коллег осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами России, и прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны.
"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — добавила Захарова.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
А ранее украинские СМИ процитировали слова Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров "вернётся жизнь". А в начале августа лидер Незалежной уже делал похожие заявления. Тогда он уверял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове, но только как туриста.
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