НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Нота протеста из-за поездки Лаврова в Крым вернулась Украине без рассмотрения

    МИД РФ призвал украинских коллег осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами России, и прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны.

    19 августа, 14:15

    Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" в Судаке 12 августа 2021 года

    Фото © Пресс-служба МИД РФ

    МИД России не стал рассматривать ноту протеста, поданную Украиной из-за поездки Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что документ вернули украинской стороне из-за неприемлемой терминологии.

    Захарова призвала своих украинских коллег осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами России, и прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны.

    "Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — добавила Захарова.

    Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

    Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

    Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    А ранее украинские СМИ процитировали слова Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров "вернётся жизнь". А в начале августа лидер Незалежной уже делал похожие заявления. Тогда он уверял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове, но только как туриста.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Лавров рассказал о главной ошибке Запада в Афганистане

      17 августа, 13:15

      Общественники Афганистана обратились в МИД РФ за помощью для беженцев

      сегодня в 14:41

      Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах

      сегодня в 13:49

      "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

      сегодня в 15:29

      Социологи выяснили, что каждый пятый украинец считает себя "советским человеком"

      сегодня в 15:25

      Новости партнеров

      Layer 1