Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских политзаключённых в РФ. Слова главы Незалежной опубликованы на его сайте.

Зеленский отметил, что Киев сформировал списки нуждающихся в освобождении, однако этот вопрос "полностью заторможен".

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключённых, я другого выхода не вижу", — сказал Зеленский, добавив, что поднимает этот вопрос в ходе всех своих встреч с мировыми лидерами.

По словам украинского президента, РФ отделяет списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей), и списки находящихся в Крыму. Незалежная же, в свою очередь, объединяет их, заявляя, что это вопрос обмена всех на всех.

"Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", — добавил глава государства.