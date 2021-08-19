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Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

По словам главы Незалежной, Киев сформировал списки нуждающихся в освобождении для обмена с РФ, однако сейчас этот вопрос "полностью заторможен".

19 августа, 12:14
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini-ce-na-69889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a>, © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66191/photos/66102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Сайт президента Украины, © Kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских политзаключённых в РФ. Слова главы Незалежной опубликованы на его сайте.

Зеленский отметил, что Киев сформировал списки нуждающихся в освобождении, однако этот вопрос "полностью заторможен".

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключённых, я другого выхода не вижу", — сказал Зеленский, добавив, что поднимает этот вопрос в ходе всех своих встреч с мировыми лидерами.

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По словам украинского президента, РФ отделяет списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей), и списки находящихся в Крыму. Незалежная же, в свою очередь, объединяет их, заявляя, что это вопрос обмена всех на всех.

"Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", — добавил глава государства.

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Ранее на Украине раскрыли опасность переговоров Зеленского с Меркель. Прежде чем идти на беседу с немецким канцлером, украинскому президенту необходимо посоветоваться с США, ЕС или Польшей, считает экс-министр Незалежной Павел Климкин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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