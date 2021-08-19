Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста
Стендапер отказался от общения с прессой и покинул место на автомобиле со своими друзьями.
Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста. Видео © Telegram-канал Mash
Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после десяти суток административного ареста, которые он отбывал в спецприёмнике. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, что стендапер выходит держа в руках стопку книг и небольшой пакет. Он здоровается со встречающими его друзьями, и, не обращая внимания на представителей СМИ, садится в автомобиль. Отметим, что комик находился в приподнятом настроении.
"Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде
Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.
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