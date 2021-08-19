Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после десяти суток административного ареста, которые он отбывал в спецприёмнике. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, что стендапер выходит держа в руках стопку книг и небольшой пакет. Он здоровается со встречающими его друзьями, и, не обращая внимания на представителей СМИ, садится в автомобиль. Отметим, что комик находился в приподнятом настроении.