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Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Стендапер отказался от общения с прессой и покинул место на автомобиле со своими друзьями.

19 августа, 12:09

Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста. Видео © Telegram-канал Mash

Стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после десяти суток административного ареста, которые он отбывал в спецприёмнике. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, что стендапер выходит держа в руках стопку книг и небольшой пакет. Он здоровается со встречающими его друзьями, и, не обращая внимания на представителей СМИ, садится в автомобиль. Отметим, что комик находился в приподнятом настроении.

"Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

"Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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