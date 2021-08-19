Задержанный беглец из ИВС в Истре рассказал, что расстался с Мавриди в лесу

Один из беглецов из истринского ИВС, которого задержали накануне, рассказал правоохранителям некоторые детали побега. Во время допроса Александр Бутнару заявил, что на свободе компания решила разделиться и он как раз уходил вместе с Александром Мавриди, которого подозревают в убийстве колбасного короля.

Однако спустя сутки преступники решили, что поодиночке прятаться будет проще, поэтому расстались. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло где-то в лесу под Лобней. При этом Мавриди, как утверждает Бутнару, не делился с ним планами, где будет дальше скрываться.