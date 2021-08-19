Задержанный беглец из ИВС в Истре рассказал, что расстался с Мавриди в лесу
По словам арестантов, на побег они решились, так как были уверены, что им удастся легко затеряться. При этом они утверждают, что идея созрела якобы практически спонтанно.
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Один из беглецов из истринского ИВС, которого задержали накануне, рассказал правоохранителям некоторые детали побега. Во время допроса Александр Бутнару заявил, что на свободе компания решила разделиться и он как раз уходил вместе с Александром Мавриди, которого подозревают в убийстве колбасного короля.
Однако спустя сутки преступники решили, что поодиночке прятаться будет проще, поэтому расстались. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло где-то в лесу под Лобней. При этом Мавриди, как утверждает Бутнару, не делился с ним планами, где будет дальше скрываться.
Стоит отметить, что все пойманные беглецы заявляют о том, что предполагаемый убийца колбасного короля не был инициатором побега, а весь план придумали они. По их словам, на это они решились, так как были уверены, что им удастся легко затеряться. При этом идея созрела практически спонтанно.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля, бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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