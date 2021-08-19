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В Киеве на параде в честь Дня независимости представят технику советской разработки

На празднике также покажут образцы американского и турецкого оборонных комплексов. Мероприятие состоится во вторник, 24 августа.

19 августа, 11:45

Фото © Главнокомандующий ВС Украины

Техника ВСУ, представленная на репетиции парада ко Дню независимости в Киеве. Видео © Главнокомандующий ВС Украины

На репетиции парада ко Дню независимости в Киеве представили технику советской разработки. Видео мероприятия опубликованно Вооружёнными силами Украины в "Фейсбуке". На кадрах видно, как по воде идёт малый катерный флот производства СССР.

"Подготовка экипажей лодок к торжественным мероприятиям по случаю 30-летия Дня независимости Украины. Речной парад пройдёт 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и речным вокзалом", — написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Украинские артисты массово отказываются от выступления на Дне независимости

Украинские артисты массово отказываются от выступления на Дне независимости

Кроме того, на репетиции показали и другие новейшие образцы зарубежных оборонных комплексов, сообщает агентство Hromadske. Например, беспилотники, а также внедорожники и боевые надувные лодки от американских и турецких коллег.

Ранее на Украине назвали парад в честь Дня независимости настоящей показухой с поражающим воображение и отрывом от реальности. Журналист отмечает в своей публикации, что офис президента приказал скрывать обстрелы, чтобы не испортить верховному главнокомандующему праздник.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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