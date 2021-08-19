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Политолог объяснил нежелание ЕС давать РФ и КНР контроль над ситуацией в Афганистане

По мнению эксперта, если это случится, то будет геополитический реванш евразийских держав. И намерение ЕС "объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением".

19 августа, 11:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Запад никогда не видел для себя возможности вести диалог со странами, которые, по его мнению, являются "более отсталыми". Это и является главной причиной неготовности ЕС к общению с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Запад всегда считает себя эталонной цивилизацией, а всех остальных держит за дикарей и не видит даже для себя возможности вести диалог с "более отсталыми" странами, как им кажется. Вот это высокомерие и является главной причиной неготовности к диалогу и сотрудничеству, взаимовыгодному участию в процессе", — заметил Коровин.

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Собеседник Лайфа отметил, что Россия и Китай являются оппонентами Запада и в случае передачи ситуации Москве и Пекину Афганистан переходит под евразийский геополитический контроль, что очень сильно ослабляет положение ЕС в регионе и снижает его влияние на Среднюю Азию, соседние государства, Пакистан и в целом на исламский мир.

По мнению Коровина, это будет геополитический реванш евразийских держав. И намерение Евросоюза "объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением".

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял о необходимости начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис. По его словам, Брюссель признаёт, что талибы выиграли войну в Афганистане, однако речи об их признании пока не идёт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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