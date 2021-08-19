Политолог объяснил нежелание ЕС давать РФ и КНР контроль над ситуацией в Афганистане

Запад никогда не видел для себя возможности вести диалог со странами, которые, по его мнению, являются "более отсталыми". Это и является главной причиной неготовности ЕС к общению с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Запад всегда считает себя эталонной цивилизацией, а всех остальных держит за дикарей и не видит даже для себя возможности вести диалог с "более отсталыми" странами, как им кажется. Вот это высокомерие и является главной причиной неготовности к диалогу и сотрудничеству, взаимовыгодному участию в процессе", — заметил Коровин.

Собеседник Лайфа отметил, что Россия и Китай являются оппонентами Запада и в случае передачи ситуации Москве и Пекину Афганистан переходит под евразийский геополитический контроль, что очень сильно ослабляет положение ЕС в регионе и снижает его влияние на Среднюю Азию, соседние государства, Пакистан и в целом на исламский мир.

По мнению Коровина, это будет геополитический реванш евразийских держав. И намерение Евросоюза "объясняется обычным цивилизационным высокомерием западных стран, чванством и самомнением".