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"Человек, мягко говоря, не умный": В Совфеде ответили Зеленскому на заявление о "радостном приёме" в Крыму

Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что президент Украины полостью дезинформирован о реальном положении дел на полуострове.

19 августа, 11:20

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал абсолютно странным и абсурдным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму "с радостью примут власть Киева". По словам сенатора, подобных настроений на полуострове и близко нет.

"Это из ряда тех глупостей, которые говорит сам Зеленский и его окружение последние полтора-два года... Если он так считает, то это говорит о том, что он человек, мягко говоря, не умный. Подобных настроений в Крыму и близко нет. Пусть приедет... Его радостно встретит, может, десять человек, ну а если говорить в целом о Крыме, то это абсолютно не соответствует действительности", — отметил Цеков в беседе с Лайфом.

Сенатор подчеркнул, что нынешний президент Украины полостью дезинформирован о реальном положении дел в Крыму и продолжает "верить в басни".

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Напомним, украинские СМИ сегодня процитировали слова Зеленского о том, что в Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров "вернётся жизнь". А в начале августа лидер Незалежной уже делал похожие заявления. Тогда он уверял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове, но только как туриста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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