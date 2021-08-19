Верховный суд подтвердил законность недопуска Грудинина на думские выборы

Верховный суд России отклонил жалобу бизнесмена Павла Грудинина и признал законным отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ссылаясь на материалы суда.

"Решение Верховного суда РФ, согласно которому исключение административного истца Павла Грудинина из списка партии на предстоящих выборах в Госдуму было признано законным, вступило в законную силу", — огласил постановление судья.