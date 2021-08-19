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Верховный суд подтвердил законность недопуска Грудинина на думские выборы

В конце июля ЦИК исключила бизнесмена из списка КПРФ, так как он, по данным комиссии, не выполнил требования закона.

19 августа, 11:39
<p>Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Павел Грудинин. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Верховный суд России отклонил жалобу бизнесмена Павла Грудинина и признал законным отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ссылаясь на материалы суда.

"Решение Верховного суда РФ, согласно которому исключение административного истца Павла Грудинина из списка партии на предстоящих выборах в Госдуму было признано законным, вступило в законную силу", — огласил постановление судья.

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Напомним, 24 июля ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму, так как предприниматель, по данным комиссии, не выполнил требований закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Тогда КПРФ подала апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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