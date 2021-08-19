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МИД удивило заявление Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

Александр Грушко предположил, что Брюссель после бегства США и союзников из этой страны надеется на подчинение талибов.

19 августа, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Alexander Sayganov / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Alexander Sayganov / SOPA Images via ZUMA Wire

В МИД РФ удивились словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который призвал не дать России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

"Пусть попробуют не дать,цитирует замминистра "Интерфакс". — Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана "Талибан"* будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте".

Политолог объяснил нежелание ЕС давать РФ и КНР контроль над ситуацией в Афганистане

Политолог объяснил нежелание ЕС давать РФ и КНР контроль над ситуацией в Афганистане

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Кроме того, глава европейской дипломатии высказывался за диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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