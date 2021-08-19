МИД удивило заявление Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

В МИД РФ удивились словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который призвал не дать России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

"Пусть попробуют не дать, — цитирует замминистра "Интерфакс". — Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана "Талибан"* будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. Это всё та же пресловутая игра "с нулевым результатом", судьбы самих афганцев здесь на последнем месте".

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Кроме того, глава европейской дипломатии высказывался за диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.