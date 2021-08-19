Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня встретился с местными жителями, которые помогали пострадавшим после взрыва в автобусе в центре города. Своим указом глава региона объявил героям благодарность и вручил именные часы.

"Люди разных возрастов и профессий одномоментно объединились, чтобы помочь в беде другим. Вот она — гражданская ответственность, солидарность и настоящая самоотдача", — написал Гусев в своём телеграм-канале, комментируя героический поступок неравнодушных воронежцев.

Судя по всему, с неравнодушными людьми, которые готовы броситься на помощь, в Воронеже дела обстоят очень даже хорошо. В итоге героев нашлось аж 10 человек. Это Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских и Александр Бершадский.