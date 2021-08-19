"Настоящая самоотдача": В Воронеже наградили героев, помогавших пассажирам после взрыва в автобусе
Судя по всему, с неравнодушными людьми, которые готовы броситься на помощь, в городе дела обстоят очень даже хорошо. В итоге таких жителей нашлось аж 10 человек.
Фото © Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня встретился с местными жителями, которые помогали пострадавшим после взрыва в автобусе в центре города. Своим указом глава региона объявил героям благодарность и вручил именные часы.
"Люди разных возрастов и профессий одномоментно объединились, чтобы помочь в беде другим. Вот она — гражданская ответственность, солидарность и настоящая самоотдача", — написал Гусев в своём телеграм-канале, комментируя героический поступок неравнодушных воронежцев.
Судя по всему, с неравнодушными людьми, которые готовы броситься на помощь, в Воронеже дела обстоят очень даже хорошо. В итоге героев нашлось аж 10 человек. Это Игорь Пахачев, Наталия Нагорная, Алексей Бобрешов, Дмитрий Калаев, Денис Щупка, Михаил Роговой, Ольга Бажина, Александр Грязнов, Максим Щекунских и Александр Бершадский.
Гусев, в свою очередь, выразил каждому слова благодарности и отметил, что без их помощи последствия могли бы быть более трагичными. Также губернатор пожелал всем пострадавшим как можно скорее пойти на поправку и вернуться к обычной жизни.
Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа, напротив "Галереи Чижова", взорвался автобус. Более 20 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион были направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СКР. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.
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