НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    США эвакуировали из аэропорта Кабула около семи тысяч человек

    В настоящее время в воздушной гавани остаётся более 5,2 тысячи американских военнослужащих.

    19 августа, 15:18

    Фото © ТАСС / АР / Shekib Rahmani

    США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек, такие данные привели в Пентагоне. Сейчас в воздушной гавани столицы Афганистана находится более 5,2 тысячи американских военнослужащих, они обеспечивают безопасность.

    "Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тысячи военнослужащих. Аэропорт Кабула остаётся в безопасности и открытым для полётов", — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, ответственный за логистику при эвакуации из Кабула.

    Байден заявил об экзистенциальном кризисе у "Талибана"

    Байден заявил об экзистенциальном кризисе у "Талибана"

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

      сегодня в 15:29

      "Испарились за 11 дней": США признали, что разведка не ожидала такого быстрого "разгрома" армии Афганистана

      вчера в 19:56

      Социологи выяснили, что каждый пятый украинец считает себя "советским человеком"

      сегодня в 15:25

      Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом, который младшее неё почти на 20 лет

      сегодня в 15:37

      Зеленский: История с "Северным потоком – 2" закончится как в плохом кино

      сегодня в 15:36

      Новости партнеров

      Layer 1