США эвакуировали из аэропорта Кабула около семи тысяч человек

США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек, такие данные привели в Пентагоне. Сейчас в воздушной гавани столицы Афганистана находится более 5,2 тысячи американских военнослужащих, они обеспечивают безопасность.

"Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тысячи военнослужащих. Аэропорт Кабула остаётся в безопасности и открытым для полётов", — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, ответственный за логистику при эвакуации из Кабула.