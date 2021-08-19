США эвакуировали из аэропорта Кабула около семи тысяч человек
В настоящее время в воздушной гавани остаётся более 5,2 тысячи американских военнослужащих.
Фото © ТАСС / АР / Shekib Rahmani
США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек, такие данные привели в Пентагоне. Сейчас в воздушной гавани столицы Афганистана находится более 5,2 тысячи американских военнослужащих, они обеспечивают безопасность.
"Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тысячи военнослужащих. Аэропорт Кабула остаётся в безопасности и открытым для полётов", — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, ответственный за логистику при эвакуации из Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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