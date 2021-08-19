В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

Пользователи мессенджера WhatsApp смогу отправлять сообщения, которые будут самоудаляться. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что пользователю будет представлено несколько вариантов исчезновения сообщений — через 24 часа, 7 дней или 90 дней. При отправке необходимо будет выбрать один из них. При этом обычные сообщения, которые останутся в переписке, также присутствуют. Новая функция доступна пока для устройств Android и только в бета-версии.

Отмечается, что тестирование данной опции займёт у разработчиков продолжительное время. В связи с этим большая часть россиян сможет воспользоваться новой функцией WhatsApp только через несколько месяцев.