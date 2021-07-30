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WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Такая сумма является максимальным наказанием по данной статье, ранее за подобное нарушение оштрафовали Google, но на три миллиона рублей.

30 июля, 15:45

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать в России на шесть миллионов рублей за невыполнение требования о локализации данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС. В суде Таганского района Москвы добавили, что дата заседания по делу пока не назначена.

"В суд поступил протокол в отношении "Вотсапа", составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ)", — заявили в суде.

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Напомним, ранее Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter и другие крупные социальные сети локализовать базы данных россиян до 1 июля. Сделало это уже свыше 600 зарубежных компаний, а компания Google не исполнила требование в срок и была оштрафована на три миллиона рублей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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