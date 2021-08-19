Россиян предупредили о передаче через собак выявленной на Украине болезни

Болезнь дирофиляриоз, выявленная на Украине и вызванная червями-гельминтами Dirofilaria, не является чрезвычайно редкой. А очагами заражения паразитами являются собаки. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, бродячих или домашних собак, уже имеющих в организме червей, кусает комар, который потом может заразить человека, занеся ему под кожу этого паразита. При этом Лукашев отметил, что дирофиляриоз уже встречался в России.

"Заболевание эндемично и в Южной Европе, и в России. У нас максимальная заболеваемость наблюдалась на юге страны — в Ростовской области. Но из-за изменения климата ареал расширяется на север. В Москве эндемичные случаи были крайне редко, но не исключено, что их частота будет расти", — отметил специалист.

Чтобы побороть эту инфекцию, нужно заниматься своими питомцами. Как отмечает эксперт, следует посещать ветеринара и проводить регулярную дегельминтизацию животных. А если человек уже заразился, то ему нужно удалить червя хирургическим путём. Если не избавиться от него в короткий срок, то червь проживёт много месяцев под кожей.

"Будет ползать под кожей по всему телу. Он может приползти в глаз — и довольно часто приползает в глаз. Поэтому, конечно, если такой паразит есть, его надо удалять", — рассказал Лукашев.

Несмотря на то что риск заражения дирофиляриозом минимален, такой исход событий возможен. Отмечается, что длина червя достигает 10–15 сантиметров. Под кожей он выглядит как узелок, потому что сам очень тонкий. Червь может вызвать зуд или раздражение. Поэтому, если человек заподозрил появление симптомов, нужно обратиться к врачу.