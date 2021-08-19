В полицию Вашингтона сообщили о заминированном грузовике у библиотеки Конгресса

В полицию Вашингтона сообщили о заминированном грузовике рядом с библиотекой Конгресса. Видео © Twitter / Insider Paper / PM Breaking News

Правоохранители Вашингтона проверяют сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса. Об этом сообщает полиция Капитолия.

Отмечается, что в районе идёт эвакуация. Прохожих призывают избегать потенциально опасное место. На кадрах с места событий видно, что к зданию библиотеки направляется спецтехника.