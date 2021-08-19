В полицию Вашингтона сообщили о заминированном грузовике у библиотеки Конгресса
Отмечается, что в районе идёт эвакуация. Прохожих призывают избегать потенциально опасное место.
В полицию Вашингтона сообщили о заминированном грузовике рядом с библиотекой Конгресса. Видео © Twitter / Insider Paper / PM Breaking News
Правоохранители Вашингтона проверяют сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса. Об этом сообщает полиция Капитолия.
Отмечается, что в районе идёт эвакуация. Прохожих призывают избегать потенциально опасное место. На кадрах с места событий видно, что к зданию библиотеки направляется спецтехника.
Ранее Лайф рассказывал подробности перестрелки в английском городе Плимут. В результате происшествия погибло как минимум шесть человек.
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