В Ярославской области появится посёлок, напечатанный на 3D-принтере. Видео © Компания АМТ

В Ярославской области в скором времени появится посёлок, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщается на сайте фонда "Сколково". Строительство ведёт его резидент — компания АМТ.

Дома возводятся при помощи полевого строительного принтера S-300. Под инновационные здания уже закуплены участки земли общей площадью в полтора гектара, а первый дом уже почти готов. Стоимость квадратного метра в таком жилье составит около 20 тысяч рублей. Так, приобрести жилплощадь на 46 квадратов без отделки можно будет за сумму в районе 914 тысяч рублей.

"С аппаратной точки зрения строительный 3D-принтер мало чем отличается от обычных, печатающих расплавленным пластиком. Это одни и те же станки с ЧПУ, только стройпринтеры больше размером. Однако они позволяют реализовать любую фантазию архитектора: принтеру всё равно, что печатать: простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами", — отметил генеральный директор компании Александр Маслов.

Второй коттедж площадью в сто квадратных метров планируют собрать за 30 часов. А на третьем доме будут продемонстрированы возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы. В здания уже провели воду, электричество и канализацию. Всего планируется возведение 12 домов, большая часть которых будут гостиницами при учебном центре АМТ, где преподают строительство на 3D-принтерах.