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    В Ярославской области появится посёлок, напечатанный на 3D-принтере

    Стоимость квадратного метра одного дома будет составлять около 20 тысяч рублей, первое здание уже практически готово.

    19 августа, 14:24

    В Ярославской области появится посёлок, напечатанный на 3D-принтере. Видео © Компания АМТ

    В Ярославской области в скором времени появится посёлок, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщается на сайте фонда "Сколково". Строительство ведёт его резидент — компания АМТ.

    Дома возводятся при помощи полевого строительного принтера S-300. Под инновационные здания уже закуплены участки земли общей площадью в полтора гектара, а первый дом уже почти готов. Стоимость квадратного метра в таком жилье составит около 20 тысяч рублей. Так, приобрести жилплощадь на 46 квадратов без отделки можно будет за сумму в районе 914 тысяч рублей.

    "С аппаратной точки зрения строительный 3D-принтер мало чем отличается от обычных, печатающих расплавленным пластиком. Это одни и те же станки с ЧПУ, только стройпринтеры больше размером. Однако они позволяют реализовать любую фантазию архитектора: принтеру всё равно, что печатать: простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами", — отметил генеральный директор компании Александр Маслов.

    Пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере дом

    Пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный на 3D-принтере дом

    Второй коттедж площадью в сто квадратных метров планируют собрать за 30 часов. А на третьем доме будут продемонстрированы возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы. В здания уже провели воду, электричество и канализацию. Всего планируется возведение 12 домов, большая часть которых будут гостиницами при учебном центре АМТ, где преподают строительство на 3D-принтерах.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Нидерландах установят мост, напечатанный на 3D-принтере из отходов. Открыли объект в июле 2021 года. Сооружение оснастили датчиками, которые будут собирать и передавать данные о его работе.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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