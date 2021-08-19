Общественники Афганистана обратились в МИД РФ за помощью для беженцев

Многие афганцы надеются попасть в Россию, пытаясь убежать из страны, в которой власть захватило радикальное движение "Талибан"*. За помощью Центр содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана обратился в МИД РФ. Об этом сообщил глава организации Гулам Мохаммад Джалал.

Центр также надеется, что международное сообщество поможет народу страны и организует гуманитарную помощь, ведь у десятков тысяч человек из регионов, где проходили боевые действия, нет ничего, даже крыши над головой. Джалал отметил, что почти 80% населения сидит без работы, люди устали от нищеты и военных действий, а во время присутствия коалиционных войск страна стала практически полностью потребительской и ничего не производила.