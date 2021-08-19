Общественники Афганистана обратились в МИД РФ за помощью для беженцев
Глава организации заметил, что почти 80% населения сидят без работы, а люди устали от нищеты и военных действий.
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Многие афганцы надеются попасть в Россию, пытаясь убежать из страны, в которой власть захватило радикальное движение "Талибан"*. За помощью Центр содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана обратился в МИД РФ. Об этом сообщил глава организации Гулам Мохаммад Джалал.
"Поскольку Россия — член Совета Безопасности, большие надежды афганского народа [связаны] c Россией. Чтобы она приняла определённое количество беженцев, которые будут приезжать сюда. Желающих приехать сюда очень много", — приводит слова Джалала телеканал "360".
Центр также надеется, что международное сообщество поможет народу страны и организует гуманитарную помощь, ведь у десятков тысяч человек из регионов, где проходили боевые действия, нет ничего, даже крыши над головой. Джалал отметил, что почти 80% населения сидит без работы, люди устали от нищеты и военных действий, а во время присутствия коалиционных войск страна стала практически полностью потребительской и ничего не производила.
Ранее Лайф рассказывал, что посольство распространило объявление для россиян, желающих покинуть Кабул. При этом, как отдельно подчеркнула представитель МИД Мария Захарова, речь об эвакуации российских дипломатов не идёт.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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