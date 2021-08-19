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    Влад Топалов заявил, что ему не нужна жена

    Рассуждая об отношениях, музыкант назвал разницу между супругами и родными душами. По его мнению, союз первых обречён на провал.

    19 августа, 15:02
    <p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CSvxhN7ovF-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vladtopalovofficial</a></u></p>

    Фото © Instagram / vladtopalovofficial

    Российский певец Влад Топалов неоднократно заявлял, что семья для него — самое важное в жизни. Однако последние рассуждения артиста, на которые обратил внимание портал "Дни.ру", не на шутку встревожили поклонников музыканта.

    "Можно стать мужем и женой, а можно стать родными друг другу людьми. <...> И знаете что? Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек", — написал Топалов на своей странице в "Инстаграме".

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    В посте певец отметил, что видит огромную разницу между тем, как ведут себя в браке простые супруги и родственные души. Как он заявил, близкие друг другу по духу люди даже любовью занимаются по-другому. При этом пары, у которых нет такой прочной связи, по мнению Топалова, обречены на провал.

    Напомним, певец женат на ведущей Регине Тодоренко. Супруги воспитывают сына Михаила, который появился на свет в декабре 2018 года. До этого артист был женат на дочери миллиардера, но прожил с ней менее двух лет.

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    Влад Топалов — российский исполнитель эстрадных песен, экс-звезда бойз-бэнда Smash. В 2006 году российский телеканал MTV вручил Топалову музыкальную премию RMA в номинации "Живи!". В 2019 году певец записал несколько новых песен, одну из которых спел дуэтом с молодым исполнителем Ильёй Колуновым. Подробнее о биографии Влада Топалова читайте на сайте uznayvse.ru.

    Ранее стало известно, что актриса и блогер Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж. По словам актрисы, на торжество были приглашены лишь самые родные и это позволило провести по-настоящему запоминающееся мероприятие.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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