Регулярные рейды борются с шумными вечеринками на "пьяной" улице Петербурга

Улица Рубинштейна — самая "пьяная" улица Северной столицы — постепенно превратилась в настоящий в клуб под открытым небом. По крайней мере, местные жители уже устали постоянно жаловаться на шумные вечеринки с музыкой и пьяными танцами. Однако, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", управа на любителей вести праздный образ жизни всё-таки нашлась. Так, сегодня на улице Рубинштейна работает полиция, налоговая, прокуратура и профильные комитеты.

Правоохранители уже несколько раз проводили там рейды и задерживали десятки людей. Отмечается, что даже такие меры не всегда помогают — компании-нарушители меняют штат или юридическое лицо и возвращаются к деятельности. Но шумных компаний всё равно стало меньше. Также на Рубинштейна появилась ещё и платная парковка, что улучшило положение местных жителей.