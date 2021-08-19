Регулярные рейды борются с шумными вечеринками на "пьяной" улице Петербурга
Сегодня на Рубинштейна работает полиция, налоговая, прокуратура и профильные комитеты. Под таким надзором некоторые тусовщики побаиваются нарушать порядок, в противном случае их ждут штрафы.
Улица Рубинштейна. Фото © ТАСС / Галеев Рамиль
Улица Рубинштейна — самая "пьяная" улица Северной столицы — постепенно превратилась в настоящий в клуб под открытым небом. По крайней мере, местные жители уже устали постоянно жаловаться на шумные вечеринки с музыкой и пьяными танцами. Однако, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", управа на любителей вести праздный образ жизни всё-таки нашлась. Так, сегодня на улице Рубинштейна работает полиция, налоговая, прокуратура и профильные комитеты.
Правоохранители уже несколько раз проводили там рейды и задерживали десятки людей. Отмечается, что даже такие меры не всегда помогают — компании-нарушители меняют штат или юридическое лицо и возвращаются к деятельности. Но шумных компаний всё равно стало меньше. Также на Рубинштейна появилась ещё и платная парковка, что улучшило положение местных жителей.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге возомнившие себя гусарами пьяные парни устроили битву с лошадью. В ходе разборок кто-то даже успел повиснуть на животном, а один из неадекватов вообще начал бить его руками и ногами. К слову, чем закончилась эта история, пока не известно.
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