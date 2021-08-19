НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Регулярные рейды борются с шумными вечеринками на "пьяной" улице Петербурга

    Сегодня на Рубинштейна работает полиция, налоговая, прокуратура и профильные комитеты. Под таким надзором некоторые тусовщики побаиваются нарушать порядок, в противном случае их ждут штрафы.

    19 августа, 15:14

    Улица Рубинштейна. Фото © ТАСС / Галеев Рамиль

    Улица Рубинштейна — самая "пьяная" улица Северной столицы — постепенно превратилась в настоящий в клуб под открытым небом. По крайней мере, местные жители уже устали постоянно жаловаться на шумные вечеринки с музыкой и пьяными танцами. Однако, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", управа на любителей вести праздный образ жизни всё-таки нашлась. Так, сегодня на улице Рубинштейна работает полиция, налоговая, прокуратура и профильные комитеты.

    Правоохранители уже несколько раз проводили там рейды и задерживали десятки людей. Отмечается, что даже такие меры не всегда помогают — компании-нарушители меняют штат или юридическое лицо и возвращаются к деятельности. Но шумных компаний всё равно стало меньше. Также на Рубинштейна появилась ещё и платная парковка, что улучшило положение местных жителей.

    В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

    В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

    Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге возомнившие себя гусарами пьяные парни устроили битву с лошадью. В ходе разборок кто-то даже успел повиснуть на животном, а один из неадекватов вообще начал бить его руками и ногами. К слову, чем закончилась эта история, пока не известно.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

      9 марта, 20:01

      Мама осознала свою ошибку, когда дети закричали от ужаса, увидев, кого она позвала на праздник

      15 августа, 10:00

      Зеленский: История с "Северным потоком — 2" закончится как в плохом кино

      сегодня в 15:36

      "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

      сегодня в 15:29

      Социологи выяснили, что каждый пятый украинец считает себя "советским человеком"

      сегодня в 15:25

      Новости партнеров

      Layer 1