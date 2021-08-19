Цена газа в Европе упала после заявления "Газпрома" о "Северном потоке – 2"

Цена газа в Европе обвалилась после объявления "Газпрома" о том, что в текущем году по газопроводу "Северный поток – 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу самого ликвидного голландского хаба TTF упала на 9% — до 483 долларов за тысячу кубов.

Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.

Напомним, что вчерашнее ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение цен на газ на 10%, но затем фьючерсы вновь начали расти.