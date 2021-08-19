Цена газа в Европе упала после заявления "Газпрома" о "Северном потоке – 2"
Вчерашнее ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение фьючерсов на 10%. Сегодня рынок отреагировал почти так же остро.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Цена газа в Европе обвалилась после объявления "Газпрома" о том, что в текущем году по газопроводу "Северный поток – 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу самого ликвидного голландского хаба TTF упала на 9% — до 483 долларов за тысячу кубов.
Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.
Напомним, что вчерашнее ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение цен на газ на 10%, но затем фьючерсы вновь начали расти.
Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
Проект "Северный поток – 2", как уже рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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