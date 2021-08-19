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    Цена газа в Европе упала после заявления "Газпрома" о "Северном потоке – 2"

    Вчерашнее ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение фьючерсов на 10%. Сегодня рынок отреагировал почти так же остро.

    19 августа, 15:21

    Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

    Цена газа в Европе обвалилась после объявления "Газпрома" о том, что в текущем году по газопроводу "Северный поток – 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу самого ликвидного голландского хаба TTF упала на 9% — до 483 долларов за тысячу кубов.

    Правда, позднее стоимость газа несколько отыграла падение и поднялась чуть выше 490 долларов за тысячу кубов.

    Напомним, что вчерашнее ложное сообщение о старте прокачки по новому газопроводу спровоцировало падение цен на газ на 10%, но затем фьючерсы вновь начали расти.

    Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

    Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

    Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

    Проект "Северный поток – 2", как уже рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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