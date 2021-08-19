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    Участника незаконной акции в Москве приговорили к пяти годам за драку с омоновцами

    Сторона защиты назвала такой вердикт необоснованным и бесчеловечным и собирается его обжаловать.

    19 августа, 15:50
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы участника драки с сотрудниками ОМОНа на несанкционированном митинге в центре столицы 23 января. Микаил Мархиев (Сайд-Мухамад Джумаев) будет отбывать срок в колонии общего режима.

    При этом адвокат подсудимого заявил о планах подать апелляцию на решение суда.

    "Мы, естественно, обжалуем этот приговор, потому что он никуда не годится. Это незаконно, необоснованно и бесчеловечно", — отметил Мурад Мусаев.

    СК составил социальный портрет участников апрельской незаконной акции в Петербурге

    СК составил социальный портрет участников апрельской незаконной акции в Петербурге

    Напомним, Джумаев на незаконной акции в центре Москвы стал набрасываться на полицейских, сопровождая всё нецензурной бранью и криками. Правоохранители пытались оттеснить его в сторону толпы. За несколько секунд он успел нанести множество ударов омоновцам. Инцидент был запечатлён на видео. Личность нарушителя была установлена быстро, 28 января его задержали в псковских лесах — он направлялся в сторону границы с Латвией. С собой у молодого человека были два компаса, карта, деньги, телефон и еда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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