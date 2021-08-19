Участника незаконной акции в Москве приговорили к пяти годам за драку с омоновцами

"Мы, естественно, обжалуем этот приговор, потому что он никуда не годится. Это незаконно, необоснованно и бесчеловечно", — отметил Мурад Мусаев.

Напомним, Джумаев на незаконной акции в центре Москвы стал набрасываться на полицейских, сопровождая всё нецензурной бранью и криками. Правоохранители пытались оттеснить его в сторону толпы. За несколько секунд он успел нанести множество ударов омоновцам. Инцидент был запечатлён на видео. Личность нарушителя была установлена быстро, 28 января его задержали в псковских лесах — он направлялся в сторону границы с Латвией. С собой у молодого человека были два компаса, карта, деньги, телефон и еда.