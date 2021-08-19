Участника незаконной акции в Москве приговорили к пяти годам за драку с омоновцами
Сторона защиты назвала такой вердикт необоснованным и бесчеловечным и собирается его обжаловать.
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Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы участника драки с сотрудниками ОМОНа на несанкционированном митинге в центре столицы 23 января. Микаил Мархиев (Сайд-Мухамад Джумаев) будет отбывать срок в колонии общего режима.
При этом адвокат подсудимого заявил о планах подать апелляцию на решение суда.
"Мы, естественно, обжалуем этот приговор, потому что он никуда не годится. Это незаконно, необоснованно и бесчеловечно", — отметил Мурад Мусаев.
Напомним, Джумаев на незаконной акции в центре Москвы стал набрасываться на полицейских, сопровождая всё нецензурной бранью и криками. Правоохранители пытались оттеснить его в сторону толпы. За несколько секунд он успел нанести множество ударов омоновцам. Инцидент был запечатлён на видео. Личность нарушителя была установлена быстро, 28 января его задержали в псковских лесах — он направлялся в сторону границы с Латвией. С собой у молодого человека были два компаса, карта, деньги, телефон и еда.
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