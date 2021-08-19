В Екатеринбурге скончался кот, брошенный хозяйкой в аэропорту
Спустя несколько недель после того, как он остался один, у питомца появилась новая владелица. Однако спасти больное животное не удалось.
Фото © E1.ru
Кот, которого хозяйка оставила одного в аэропорту Екатеринбурга, скончался. Об этом E1.ru сообщила его новая хозяйка Наталья.
История произошла в июле. Пассажирка пришла на рейс с котом в переноске, однако не приобрела на него билет, а также не имела при себе ветеринарного паспорта. В итоге женщина просто выпустила питомца у здания аэровокзала и села в самолёт в Москву с пустой переноской. Животное поймали сотрудники и передали его в приют. А спустя несколько недель у кота, которого назвали Кольцов, появилась новая хозяйка, давшая ему новое имя — Персик. При этом, как отметили в приюте, ему не было ещё и года.
"У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику на Нагорной, там они сделали всё, что могли. Неделю за него боролась, платила", — сказала Наталья.
По мнению собеседницы, предыдущая хозяйка неправильно заботилась о здоровье питомца и нарушила рекомендации врачей. Кроме того, она в один день попыталась вывести глистов, вылечить вшей, сделать прививку, а также кастрацию, чего ни в коем случае делать нельзя.
После случившегося транспортная прокуратура проводила проверку, однако не нашла вины сотрудников авиакомпании, ведь на сайте чётко прописаны требования к перевозке животных, а на стойке регистрации женщине их подробно разъяснили. Будет ли пассажирка наказана за свой поступок, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Архангельской области открыла гостиницу для животных, чьи хозяева заразились ковидом. По словам владелицы, в больших городах эта услуга пользуется спросом, а в регионах порой сложно пристроить своего питомца.
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