В Екатеринбурге скончался кот, брошенный хозяйкой в аэропорту

Кот, которого хозяйка оставила одного в аэропорту Екатеринбурга, скончался. Об этом E1.ru сообщила его новая хозяйка Наталья.

История произошла в июле. Пассажирка пришла на рейс с котом в переноске, однако не приобрела на него билет, а также не имела при себе ветеринарного паспорта. В итоге женщина просто выпустила питомца у здания аэровокзала и села в самолёт в Москву с пустой переноской. Животное поймали сотрудники и передали его в приют. А спустя несколько недель у кота, которого назвали Кольцов, появилась новая хозяйка, давшая ему новое имя — Персик. При этом, как отметили в приюте, ему не было ещё и года.

"У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику на Нагорной, там они сделали всё, что могли. Неделю за него боролась, платила", — сказала Наталья.

По мнению собеседницы, предыдущая хозяйка неправильно заботилась о здоровье питомца и нарушила рекомендации врачей. Кроме того, она в один день попыталась вывести глистов, вылечить вшей, сделать прививку, а также кастрацию, чего ни в коем случае делать нельзя.

После случившегося транспортная прокуратура проводила проверку, однако не нашла вины сотрудников авиакомпании, ведь на сайте чётко прописаны требования к перевозке животных, а на стойке регистрации женщине их подробно разъяснили. Будет ли пассажирка наказана за свой поступок, неизвестно.