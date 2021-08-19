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    "Давайте жить дружно": Комик Идрак Мирзализаде попросил прощения за шутку после выхода из-под ареста

    Он отметил, что обрёл новых друзей среди сотрудников и жителей спецприёмника, а также поблагодарил всех, кто переживал за него.

    19 августа, 16:07
    <p>Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eywqdLKMlO8&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Вечерний Ургант</a></p>

    Скриншот © YouTube / Вечерний Ургант

    Стендап-комик Идрак Мирзализаде, вышедший из спецприёмника после десяти суток ареста, попросил прощения у всех, кого задела его шутка. Соответствующий пост он опубликовал в "Инстаграме".

    "Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя", — написал он.

    "Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

    "Шутка — не преступление": Комики вступились за арестованного на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде

    Юморист также отметил, что не ожидал такого количества друзей вокруг, и поблагодарил их, а также свою семью, коллег, всех сочувствующих людей и журналистов. А отдельно — своего адвоката Сергея Бадамшина. Кроме того, комик заметил, что у него появились новые друзья — сотрудники и жители спецприёмника № 2.

    Напомним, полицейские задержали Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего на комика было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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