Стендап-комик Идрак Мирзализаде, вышедший из спецприёмника после десяти суток ареста , попросил прощения у всех, кого задела его шутка. Соответствующий пост он опубликовал в "Инстаграме".

"Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя", — написал он.

Юморист также отметил, что не ожидал такого количества друзей вокруг, и поблагодарил их, а также свою семью, коллег, всех сочувствующих людей и журналистов. А отдельно — своего адвоката Сергея Бадамшина. Кроме того, комик заметил, что у него появились новые друзья — сотрудники и жители спецприёмника № 2.