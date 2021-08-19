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    В Казахстане пророссийского активиста приговорили к семи годам за разжигание розни

    Причём адвокаты до последнего были уверены, что правозащитника оправдают, поскольку дело "разваливалось на глазах".

    19 августа, 16:23
    <p>Ермек Тайчибеков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/taichibekov?z=photo501600938_457240687/album501600938_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">taichibekov</a></p>

    Ермек Тайчибеков. Фото © VK / taichibekov

    Правозащитника из Казахстана Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в пользу защиты русского языка, суд Алма-Аты приговорил к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал "Прямое действие" со ссылкой на адвоката осуждённого.

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    Брат активиста Марлен Тайчибеков рассказал порталу "Политнавигатор", что правозащитника признали виновным в разжигании межнациональной розни. Он также уточнил, что адвокаты до последнего были уверены, что Ермека оправдают, поскольку дело "разваливалось на глазах".

    "Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане её точно нет. Одна надежда на Россию", — высказался собеседник портала.

    Отметим, что на Тайчибекова завели уголовное дело в мае прошлого года после интервью порталу "Украина.ру". В нём активист критиковал власти Казахстана за ущемление прав русских. Тогда он заявил, что в республике ведётся целенаправленная борьба по уничтожению российской культуры и языка.


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    А ранее Лайф рассказывал, как обладательница титула "Мисс Молдавия – 2008" Яна Варнакова стала участницей конфликта из-за того, что использовала русскую речь. Инцидент произошёл в Кишинёве в очереди к банкомату. Стоявшая перед Варнаковой женщина решила, что та подсматривает ПИН-код, и начала оскорблять девушку, назвав её стервой и "вонючей русской".

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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