В Казахстане пророссийского активиста приговорили к семи годам за разжигание розни

Правозащитника из Казахстана Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в пользу защиты русского языка, суд Алма-Аты приговорил к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал "Прямое действие" со ссылкой на адвоката осуждённого.

Брат активиста Марлен Тайчибеков рассказал порталу "Политнавигатор", что правозащитника признали виновным в разжигании межнациональной розни. Он также уточнил, что адвокаты до последнего были уверены, что Ермека оправдают, поскольку дело "разваливалось на глазах".

"Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане её точно нет. Одна надежда на Россию", — высказался собеседник портала.

Отметим, что на Тайчибекова завели уголовное дело в мае прошлого года после интервью порталу "Украина.ру". В нём активист критиковал власти Казахстана за ущемление прав русских. Тогда он заявил, что в республике ведётся целенаправленная борьба по уничтожению российской культуры и языка.

