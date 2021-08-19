В Крыму отреагировали на слова Зеленcкого о "радостном" принятии украинской власти

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Крыма "с радостью" готовы принять украинскую власть, может вызвать у населения полуострова "только смех и не более". Об этом заявил Лайфу глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Это очередная клоунада, к которой мы уже привыкли, со стороны политического руководства Украины. Для того, чтобы делать такие заявления, было бы разумным приехать тому же Зеленскому в Крым, посмотреть на динамику развития российского Крыма и сравнить с тем, что происходило при Украине", — заявил Гемпель.

Он также отметил, что визит украинского лидера на полуостров позволит увидеть реакцию граждан на подобные заявления политиков. Гемпель также подчеркнул, что сегодня Крым принадлежит РФ и никто не может этого отрицать. Регион динамично развивается, также созданы все условия, чтобы многонациональная республика "могла реализовать свои права и интересы".

"У нас нет нарушений прав человека и нет нарушений прав национальных меньшинств. Эта очередная попытка плюнуть в наш адрес не достигает цели", — подчеркнул Гемпель.