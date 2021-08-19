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    В Крыму отреагировали на слова Зеленcкого о "радостном" принятии украинской власти

    В местном парламенте отметили, что полуостров является только российским и в тех условиях, что предоставляет ему страна, он динамично развивается.

    19 августа, 16:56
    <p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

    Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

    Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Крыма "с радостью" готовы принять украинскую власть, может вызвать у населения полуострова "только смех и не более". Об этом заявил Лайфу глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    "Это очередная клоунада, к которой мы уже привыкли, со стороны политического руководства Украины. Для того, чтобы делать такие заявления, было бы разумным приехать тому же Зеленскому в Крым, посмотреть на динамику развития российского Крыма и сравнить с тем, что происходило при Украине", — заявил Гемпель.

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    Он также отметил, что визит украинского лидера на полуостров позволит увидеть реакцию граждан на подобные заявления политиков. Гемпель также подчеркнул, что сегодня Крым принадлежит РФ и никто не может этого отрицать. Регион динамично развивается, также созданы все условия, чтобы многонациональная республика "могла реализовать свои права и интересы".

    "У нас нет нарушений прав человека и нет нарушений прав национальных меньшинств. Эта очередная попытка плюнуть в наш адрес не достигает цели", — подчеркнул Гемпель.

    В начале августа глава Незалежной уже заявлял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он поделился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове только как туриста, если он публично откажется от своих претензий на территорию России.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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