Рано делать прогнозы: В Совфеде разъяснили планы по эвакуации российских дипломатов из Афганистана
После захвата власти талибы сделали много обнадёживающих заявлений об уважении прав женщин и детей, но отдельные факты говорят об обратном, заметил Владимир Джабаров.
Посольство РФ в Афганистане. Фото © Wikipedia
Штат российского посольства в Афганистане сейчас сокращается, однако это нормальная ситуация в условиях нестабильности в стране. При этом далекоидущие выводы делать рано, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Многие уезжают в плановые отпуска, у некоторых закончились сроки командировки, но даже если мы сокращаем численность, это нормально в условиях нестабильности, которая сейчас происходит в Афганистане и особенно в Кабуле", — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".
На данный момент нет смысла в большой дипмиссии, но сокращение штата может оказаться временной мерой, ведь пока не ясно, куда движется Афганистан. Джабаров заметил, что талибы после захвата власти сделали много обнадёживающих заявлений об уважении прав женщин и детей, но уже присутствуют отдельные факты, показывающие, что всё не так просто. Сейчас в стране появились сопротивления боевикам и какие-либо прогнозы по стабильности делать рано.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Кроме того, присутствуют некоторые факты, показывающие настрой боевиков по отношению к женщинам. Например, от журналистки CNN, которая пыталась взять интервью у талиба, потребовали закрыть лицо, а русскоговорящая жительница Кабула попросила защиты у России, опасаясь радикалов. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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