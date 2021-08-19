Штат российского посольства в Афганистане сейчас сокращается, однако это нормальная ситуация в условиях нестабильности в стране. При этом далекоидущие выводы делать рано, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Многие уезжают в плановые отпуска, у некоторых закончились сроки командировки, но даже если мы сокращаем численность, это нормально в условиях нестабильности, которая сейчас происходит в Афганистане и особенно в Кабуле", — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

На данный момент нет смысла в большой дипмиссии, но сокращение штата может оказаться временной мерой, ведь пока не ясно, куда движется Афганистан. Джабаров заметил, что талибы после захвата власти сделали много обнадёживающих заявлений об уважении прав женщин и детей, но уже присутствуют отдельные факты, показывающие, что всё не так просто. Сейчас в стране появились сопротивления боевикам и какие-либо прогнозы по стабильности делать рано.