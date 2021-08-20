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    США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы"

    В Америке рассчитывают, что этот снаряд позволит сократить отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения.

    20 августа, 19:19
    <p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ</p>

    Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

    Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама поделился планами по разработке гиперзвуковой ракеты "Тёмный орёл". Его слова цитирует издание The National Interest.

    Успехи в военном вооружении России и Китая подтолкнули Пентагон к созданию новой ракеты, уточнил Роберт Страйдер. "Тёмный орёл" относится к классу гиперзвукового оружия большой дальности и может поступить на службу американской армии в 2023 году.

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    "Все наши ракеты — это боеголовки размером 34 дюйма, подходящие для армии и флота ", — уточнил Роберт Страйдер.

    Противники США получат "новые проблемы", столкнувшись с "Тёмным орлом", добавил он. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.

    Ранее сообщалось, что в РФ запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Предполагается, что они поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже в следующем году.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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