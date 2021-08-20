США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы"

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама поделился планами по разработке гиперзвуковой ракеты "Тёмный орёл". Его слова цитирует издание The National Interest.

Успехи в военном вооружении России и Китая подтолкнули Пентагон к созданию новой ракеты, уточнил Роберт Страйдер. "Тёмный орёл" относится к классу гиперзвукового оружия большой дальности и может поступить на службу американской армии в 2023 году.

"Все наши ракеты — это боеголовки размером 34 дюйма, подходящие для армии и флота ", — уточнил Роберт Страйдер.

Противники США получат "новые проблемы", столкнувшись с "Тёмным орлом", добавил он. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.