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    Услышали писк в буреломе: Волонтёры рассказали подробности поисков двухлетней девочки под Смоленском

    Отмечается, что история чудесного спасения не оставила равнодушными и закалённых жизнью и опытом добровольцев, и тех, кто приехал на подобную операцию первый раз.

    20 августа, 19:06
    <p>Фото © LIFE Shot</p>

    Фото © LIFE Shot

    Волонтёры, которые участвовали в поисках двухлетней Люды К. в Смоленской области, рассказали, что во время поисков сделали привал в лесу, когда услышали тихий писк в буреломе. Это была пропавшая малыша. Историей чудесного спасения члены поискового отряда "Сальвар" поделились в соцсети "ВКонтакте".

    Отмечается, что, не поняв сразу, откуда исходит звук, волонтёры позвали снова, и писк повторился.

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    "Рыдал весь штаб. Плакали все — и закалённые жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители. Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное — живая!" — отмечается в сообщении.

    По словам поисковиком, малышка протянула ручки своим спасителям, когда услышала звук своего имени, и тут же крепко прижалась к поисковикам. По словам отряда "Сальвар", девочка объединила неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска. Всех, кто приехал для того, чтобы помочь.

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    Ранее Лайф сообщал, что малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Спустя четверо суток малышку в лесу обнаружил один из волонтёров. Девочка осталась цела и невредима.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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