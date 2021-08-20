Волонтёры, которые участвовали в поисках двухлетней Люды К. в Смоленской области, рассказали, что во время поисков сделали привал в лесу, когда услышали тихий писк в буреломе. Это была пропавшая малыша. Историей чудесного спасения члены поискового отряда "Сальвар" поделились в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что, не поняв сразу, откуда исходит звук, волонтёры позвали снова, и писк повторился.

"Рыдал весь штаб. Плакали все — и закалённые жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители. Люду нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но главное — живая!" — отмечается в сообщении.