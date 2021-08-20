В Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк

В Киеве во время репетиции буксируют заглохший танк. Видео © t.me / pavlovskynews

В Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости Украины сломался танк. В результате пришлось вызывать буксир, чтобы отогнать военную технику. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что из танка потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо. Военная техника ехала по Крещатику, однако ввиду непредвиденной поломки колонне пришлось остановиться. На место происшествия прибыла машина Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На кадрах видно, что заглохший танк буксируют с улицы, чтобы техника продолжила репетицию парада. Отмечается, что во время устранения неполадки колонна чуть не въехала в опору моста. В итоге военным пришлось двигаться в другом направлении.