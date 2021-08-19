В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча
Военная техника должна принять участие в параде ко Дню независимости страны, который состоится 24 августа.
Фото © Facebook / Oleksandr Gusev
На репетиции парада ко Дню независимости Украины в Киеве горожане могли увидеть три танка БМ "Оплот". Причём сбор двух из этих машин закончили специально к этой дате. Видимо, работники завода так сильно старались сдать технику вовремя, что решили прибегнуть к помощи малярного скотча. Результат опубликовал один из украинцев на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, что вместо стандартного камуфляжа работники изобразили цифровой пиксель обычным бумажным малярным скотчем. Такое необычное решение вызвало насмешки как в российских, так и в зарубежных социальных соцсетях.
Кроме того, в репетиции приняли участие три танка Т-64БМ2 вместо ожидаемых двенадцати. Возможно, остальные машины представят позже. Отметим, что впереди ещё будет два прогона перед самим мероприятием.
Ранее стало известно, что на том же параде представят технику советской разработки. Видео репетиции мероприятия опубликовали Вооружённые силы Украины в "Фейсбуке". На празднике также покажут образцы американского и турецкого оборонных комплексов. Мероприятие состоится во вторник, 24 августа.
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