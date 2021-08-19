В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча

На репетиции парада ко Дню независимости Украины в Киеве горожане могли увидеть три танка БМ "Оплот". Причём сбор двух из этих машин закончили специально к этой дате. Видимо, работники завода так сильно старались сдать технику вовремя, что решили прибегнуть к помощи малярного скотча. Результат опубликовал один из украинцев на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, что вместо стандартного камуфляжа работники изобразили цифровой пиксель обычным бумажным малярным скотчем. Такое необычное решение вызвало насмешки как в российских, так и в зарубежных социальных соцсетях.

Кроме того, в репетиции приняли участие три танка Т-64БМ2 вместо ожидаемых двенадцати. Возможно, остальные машины представят позже. Отметим, что впереди ещё будет два прогона перед самим мероприятием.