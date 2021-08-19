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    В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча

    Военная техника должна принять участие в параде ко Дню независимости страны, который состоится 24 августа.

    19 августа, 18:26
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220556815326780&set=pcb.10220556071988197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleksandr Gusev</a></p>

    Фото © Facebook / Oleksandr Gusev

    На репетиции парада ко Дню независимости Украины в Киеве горожане могли увидеть три танка БМ "Оплот". Причём сбор двух из этих машин закончили специально к этой дате. Видимо, работники завода так сильно старались сдать технику вовремя, что решили прибегнуть к помощи малярного скотча. Результат опубликовал один из украинцев на своей странице в Facebook.

    На кадрах видно, что вместо стандартного камуфляжа работники изобразили цифровой пиксель обычным бумажным малярным скотчем. Такое необычное решение вызвало насмешки как в российских, так и в зарубежных социальных соцсетях.

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    — ZOKA (@200_zoka) August 18, 2021

    Кроме того, в репетиции приняли участие три танка Т-64БМ2 вместо ожидаемых двенадцати. Возможно, остальные машины представят позже. Отметим, что впереди ещё будет два прогона перед самим мероприятием.

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    Ранее стало известно, что на том же параде представят технику советской разработки. Видео репетиции мероприятия опубликовали Вооружённые силы Украины в "Фейсбуке". На празднике также покажут образцы американского и турецкого оборонных комплексов. Мероприятие состоится во вторник, 24 августа.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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