Захарова рассказала, при каких условиях "Талибан" исключат из списка террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключение радикального движения "Талибан"* из списка террористов будет зависеть от его конкретных действий и шагов. Об этом она сказала в эфире радио "Комсомольская правда".

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике", — сказала дипломат.

При этом Захарова отметила, что Москва безусловно фиксирует все заявления, сделанные боевиками, о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности.