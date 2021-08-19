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    Захарова рассказала, при каких условиях "Талибан" исключат из списка террористов

    Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что этот вопрос решается не в теории, а на практике. Она также отметила, что Москва фиксирует все заявления боевиков.

    19 августа, 18:01

    Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключение радикального движения "Талибан"* из списка террористов будет зависеть от его конкретных действий и шагов. Об этом она сказала в эфире радио "Комсомольская правда".

    "Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике", — сказала дипломат.

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    При этом Захарова отметила, что Москва безусловно фиксирует все заявления, сделанные боевиками, о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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