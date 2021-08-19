В Калининграде забравшейся на скульптуру Королёвой объяснили, как знакомиться с искусством

Калининградские власти не одобрили поступок певицы Наташи Королёвой, которая залезла на постамент скульптуры "Борющиеся зубры", созданной немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, и рассказали артистке, как правильно знакомиться с достопримечательностями.

"Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия всё же лучше издалека и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", — сказал РИА "Новости" глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Находясь в Калининграде, Королёва, по её словам, в рамках личной традиции забралась на постамент скульптурной композиции "Борющиеся зубры". Певица опубликовала момент восхождения на своей странице в "Инстаграме". На видеокадрах видно, что в этом деле ей понадобилась помощь нескольких молодых людей.

Региональная служба по охране памятников заявила, что законодательством не возбраняется становиться на постаменты, если объект культурного наследия не подвергается акту вандализма.

Ранее сообщалось, что Тарзан написал чувственный портрет Королёвой и восхитил подписчиков. На своей картине он изобразил супругу на фоне пальм и в платье, которое едва прикрывает тело.