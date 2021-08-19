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    Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом

    Злоумышленником оказался бывший ветеран боевых действий Рэй Росберри. Он недоволен выводом американских войск из Афганистана.

    19 августа, 17:45

    Скриншот из видео © Twitter

    Мужчина, который угрожает взорвать библиотеку Конгресса США, вышел в прямой эфир и рассказал о своих мотивах. Злоумышленником оказался бывший ветеран боевых действий 49-летний Рэй Росберри. Он раскритиковал власти США за вывод войск из Афганистана потребовал разговора с американским президентом Джо Байденом.

    Потенциальный подрывник вёл прямую трансляцию с места происшествия в "Фейсбуке", но его страницу быстро заблокировали. Однако он успел предупредить полицию, что в том случае, если по нему будут стрелять, с ним "погибнут ещё два района" — якобы столько взрывчатки заложено в его "шевроле".

    Полиция ведёт с мужчиной переговоры, район оцеплен, а люди поблизости эвакуированы.

    Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошел, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор, уверяют в полиции. Ещё один подозрительный предмет сейчас ищут на площади Таймс-сквер в самом центре Нью-Йорка. На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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