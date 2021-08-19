Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом

Мужчина, который угрожает взорвать библиотеку Конгресса США, вышел в прямой эфир и рассказал о своих мотивах. Злоумышленником оказался бывший ветеран боевых действий 49-летний Рэй Росберри. Он раскритиковал власти США за вывод войск из Афганистана потребовал разговора с американским президентом Джо Байденом.

Потенциальный подрывник вёл прямую трансляцию с места происшествия в "Фейсбуке", но его страницу быстро заблокировали. Однако он успел предупредить полицию, что в том случае, если по нему будут стрелять, с ним "погибнут ещё два района" — якобы столько взрывчатки заложено в его "шевроле".