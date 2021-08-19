Угрожающий взрывом у библиотеки Конгресса провёл стрим и потребовал разговора с Байденом
Злоумышленником оказался бывший ветеран боевых действий Рэй Росберри. Он недоволен выводом американских войск из Афганистана.
Скриншот из видео © Twitter
Мужчина, который угрожает взорвать библиотеку Конгресса США, вышел в прямой эфир и рассказал о своих мотивах. Злоумышленником оказался бывший ветеран боевых действий 49-летний Рэй Росберри. Он раскритиковал власти США за вывод войск из Афганистана потребовал разговора с американским президентом Джо Байденом.
Right wing extremist “Ray Roseberry,” live posting outside the Library of Congress in his truck claiming he has enough explosives to blow up the area. pic.twitter.com/6NrSvdGFUj— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 19, 2021
Потенциальный подрывник вёл прямую трансляцию с места происшествия в "Фейсбуке", но его страницу быстро заблокировали. Однако он успел предупредить полицию, что в том случае, если по нему будут стрелять, с ним "погибнут ещё два района" — якобы столько взрывчатки заложено в его "шевроле".
Полиция ведёт с мужчиной переговоры, район оцеплен, а люди поблизости эвакуированы.
NEW: “The revolution is on. It’s here… I’m ready to die for the cause.”— James Harris 🗯️ (@RealJamesHarris) August 19, 2021
Here’s video from the man who said he’s got a bomb outside the Capitol.
Early news reports are that he's a veteran. pic.twitter.com/wVTFensoeD
casually seeing witnessing a bomb threat on the way to class nbd love this country #capitol #libraryofcongress pic.twitter.com/inpBJP0cCy— fupa mama (@nirvananoir) August 19, 2021
Ранее Лайф сообщал, что мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре возле библиотеки Конгресса США и заявил офицеру, который к нему подошел, что в машине бомба. При этом человек держал нечто похожее на детонатор, уверяют в полиции. Ещё один подозрительный предмет сейчас ищут на площади Таймс-сквер в самом центре Нью-Йорка. На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.
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