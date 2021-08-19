Пранкеры Вован и Лексус обсудили инцидент с Навальным с полпредом Германии в ОЗХО

Российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали по телефону с представителем Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингнер от имени украинского депутата, вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. Запись разговора появилась на ютуб-канале Владимира Краснова (Вован).

Так, в ходе беседы пранкеры затронули тему "Северного потока – 2" и отношения к нему Германии, однако Лингнер заметила, что это нужно обсуждать с теми, кто погружён в вопрос, а она занимается только химическим оружием и его использованием. Тогда лже-Мережко обратил внимание на новый вид яда "Новичок", который был раскрыт, однако не внесён в список ОЗХО.

"Химики сказали нам, что то, что было использовано, очень химически похоже на тот "Новичок" из списка, что это из группы ядов, но это не он, это немного другое", — ответила представитель ФРГ.

Лингнер заметила, что образцы вещества вряд ли хранятся в лабораториях, а химики скорее работают по базе данных. Также пранкеры от лица Мережко затронули инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, заметив, что в его крови был обнаружен высокий уровень лития, что может означать, что он долгое время употреблял антидепрессанты. А этот факт, в свою очередь, вызывает сомнения, что его плохое самочувствие в августе 2020 года могло быть вызвано именно "Новичком".

"Ну, я думаю, что вы должны полагаться, на что я полагаюсь. Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю", — добавила Лингнер.