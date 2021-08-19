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    Пранкеры Вован и Лексус обсудили инцидент с Навальным с полпредом Германии в ОЗХО

    В ходе непродолжительного телефонного разговора они также подняли тему "Северного потока – 2", однако представитель ФРГ отметила, что не является в ней экспертом.

    19 августа, 17:28
    <p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/theprankvideo?z=photo-37359595_456239155/photos-37359595" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пранкеры Вован и Лексус</a>"</p>

    Фото © VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

    Российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали по телефону с представителем Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингнер от имени украинского депутата, вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. Запись разговора появилась на ютуб-канале Владимира Краснова (Вован).

    Так, в ходе беседы пранкеры затронули тему "Северного потока – 2" и отношения к нему Германии, однако Лингнер заметила, что это нужно обсуждать с теми, кто погружён в вопрос, а она занимается только химическим оружием и его использованием. Тогда лже-Мережко обратил внимание на новый вид яда "Новичок", который был раскрыт, однако не внесён в список ОЗХО.

    "Химики сказали нам, что то, что было использовано, очень химически похоже на тот "Новичок" из списка, что это из группы ядов, но это не он, это немного другое", — ответила представитель ФРГ.

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    Лингнер заметила, что образцы вещества вряд ли хранятся в лабораториях, а химики скорее работают по базе данных. Также пранкеры от лица Мережко затронули инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, заметив, что в его крови был обнаружен высокий уровень лития, что может означать, что он долгое время употреблял антидепрессанты. А этот факт, в свою очередь, вызывает сомнения, что его плохое самочувствие в августе 2020 года могло быть вызвано именно "Новичком".

    "Ну, я думаю, что вы должны полагаться, на что я полагаюсь. Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю", — добавила Лингнер.

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    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала развал версии с "отравлением Навального" после доклада ОЗХО. Больше всего дипломата повеселило то, что секретариат организации по просьбе Германии направил группу для "оказания технической помощи" блогеру 20 августа.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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