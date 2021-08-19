Пост певицы Земфиры о том, что пандемия уничтожила профессию музыканта, нашёл отклик у известного продюсера Иосифа Пригожина. В разговоре с Лайфом он отметил, что понимает отчаяние артистки.

"Я понимаю её голос отчаяния, ведь она не так часто работает на корпоративах, как это делают другие артисты. Вообще, любой уважающий себя артист мечтает давать кассовые концерты, стадионы. Но сегодня это сделать невозможно", — сказал Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что пандемия изменила ход событий, лишив музыкантов и артистов серьёзных возможностей. Он подчеркнул, что действительно профессиональным людям достаточно сложно конкурировать с теми, кто представлен сейчас в "Тиктоке" и добился популярности через эту соцсеть.

"Произошла подмена понятий. Трансформация существует, и в мире всё меняется. Индустрия терпит серьёзные изменения, и что будет дальше — никто не знает", — отметил Пригожин.

Продюсер также согласился с Земфирой в том, что гражданам необходимо прививаться от коронавируса. Он привёл в пример себя, как человека, пережившего реанимацию. Пригожин отметил, что привился "Спутником V" и подчеркнул, что чем быстрее все вакцинируются, тем быстрее вернётся прежняя жизнь.

Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Т-Killah ответил на упрёки Пригожина во время болезни коронавирусом. Продюсер заявил, что исполнитель является преступником, если он пришёл на мероприятие, зная о своём диагнозе.