НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Понимаю её голос отчаяния": Пригожин поддержал Земфиру, заявившую об уничтожении профессии музыканта

    При этом продюсер отметил, что сегодня произошла подмена понятий и популярны уже совсем другие артисты, заработавшие славу в "Тиктоке".

    19 августа, 17:12

    Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

    Пост певицы Земфиры о том, что пандемия уничтожила профессию музыканта, нашёл отклик у известного продюсера Иосифа Пригожина. В разговоре с Лайфом он отметил, что понимает отчаяние артистки.

    "Я понимаю её голос отчаяния, ведь она не так часто работает на корпоративах, как это делают другие артисты. Вообще, любой уважающий себя артист мечтает давать кассовые концерты, стадионы. Но сегодня это сделать невозможно", — сказал Иосиф Пригожин.

    "Летний оптимизм": Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом

    "Летний оптимизм": Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом

    Пригожин отметил, что пандемия изменила ход событий, лишив музыкантов и артистов серьёзных возможностей. Он подчеркнул, что действительно профессиональным людям достаточно сложно конкурировать с теми, кто представлен сейчас в "Тиктоке" и добился популярности через эту соцсеть.

    "Произошла подмена понятий. Трансформация существует, и в мире всё меняется. Индустрия терпит серьёзные изменения, и что будет дальше никто не знает", отметил Пригожин.

    Продюсер также согласился с Земфирой в том, что гражданам необходимо прививаться от коронавируса. Он привёл в пример себя, как человека, пережившего реанимацию. Пригожин отметил, что привился "Спутником V" и подчеркнул, что чем быстрее все вакцинируются, тем быстрее вернётся прежняя жизнь.

    Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

    Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

    Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Т-Killah ответил на упрёки Пригожина во время болезни коронавирусом. Продюсер заявил, что исполнитель является преступником, если он пришёл на мероприятие, зная о своём диагнозе.

    Иосиф Пригожин — российский бизнесмен, продюсер, организатор концертов и музыкальных фестивалей. С 2017 года он генеральный директор телеканала "Авто+". Лауреат премии "Овация" в номинации "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" (2019) по версии "Муз-ТВ". Подробности об известном продюсере читайте на сайте uznayvse.ru.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Я пожалел, что был категоричен": Назвавший Земфиру наркоманкой Гришковец публично извинился

      20 июня, 00:21

      "Безнаказанность порождает преступность": Пригожин поддержал включение Хованского в список причастных к терроризму лиц

      10 августа, 21:48

      В Калининграде забравшейся на скульптуру Королёвой объяснили, как знакомиться с искусством

      сегодня в 17:46

      Угрожавший взрывом у библиотеки Конгресса сдался полиции

      сегодня в 18:31

      В Киеве заметили новый украинский танк с камуфляжем из малярного скотча

      сегодня в 18:26

      Новости партнеров

      Layer 1