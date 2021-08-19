Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета
На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.
Кадры из видео © Twitter
Местных жителей и туристов эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета. Об этом сообщила полиция города. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места событий, на которых видно, что площадь перекрыта, на месте дежурят экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох, пока не сообщается.
BREAKING NEWS: Times Square Evacuated By NYPD due to suspicious device (Midtown, Manhattan) pic.twitter.com/CCvqtBmhEp— Gatekeeper 1111 (@Gatekeeper_1111) August 19, 2021
Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона проверяет сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса США. В районе идёт эвакуация. Прохожих призывают избегать потенциально опасного места.
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