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    Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета

    На месте работают экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох на Манхэттене, пока не известно.

    19 августа, 17:18

    Кадры из видео © Twitter

    Местных жителей и туристов эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета. Об этом сообщила полиция города. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места событий, на которых видно, что площадь перекрыта, на месте дежурят экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох, пока не сообщается.

    Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона проверяет сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса США. В районе идёт эвакуация. Прохожих призывают избегать потенциально опасного места.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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