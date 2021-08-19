Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета

Местных жителей и туристов эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета. Об этом сообщила полиция города. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места событий, на которых видно, что площадь перекрыта, на месте дежурят экстренные службы. Что за предмет вызвал переполох, пока не сообщается.