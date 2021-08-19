Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане
Отмечается, что лидеры стран выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира и стабильности на территории республики.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Главной темой для обсуждения стало положение дел в Афганистане.
"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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Отмечается, что лидеры России и Франции выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира и стабильности на территории Афганистана. В Кремле отметили, что стороны также высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке. Помимо этого главы государств обсудили проблему урегулирования внутриукраинского кризиса и подтвердили настрой на координацию совместных усилий в "нормандском формате".
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям", — указано в сообщении.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
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