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    Кабмин определил критерии отбора в проект "Пушкинская карта"

    Эта программа позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт.

    19 августа, 17:39
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Стать участником масштабного социального проекта "Пушкинская карта" смогут учреждения, в репертуаре которых есть произведения народного и классического творчества. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.

    Отмечается, что культурные мероприятия, желающие попасть в список участников, также должны быть направлены на формирование "гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности". Ещё одним критерием отбора является наличие в программе коллекций предметов, которые имеют национальное, общероссийское и мировое значение. 

    Путин анонсировал вручение молодёжи "Пушкинских карт" для посещения музеев и театров

    Путин анонсировал вручение молодёжи "Пушкинских карт" для посещения музеев и театров

    При отборе участников комиссия также обратит внимание на применение организаторами интерактивных, образовательных инклюзивных форматов работы с аудиторией.

    Напомним, 1 сентября в России стартует масштабный социальный проект "Пушкинская карта", который позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую будет зачислено по три тысячи рублей.

    Ранее Лайф рассказывал, что в России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий. К сервису уже присоединилось около 40 партнёров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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