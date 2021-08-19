Кабмин определил критерии отбора в проект "Пушкинская карта"

Стать участником масштабного социального проекта "Пушкинская карта" смогут учреждения, в репертуаре которых есть произведения народного и классического творчества. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.

Отмечается, что культурные мероприятия, желающие попасть в список участников, также должны быть направлены на формирование "гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности". Ещё одним критерием отбора является наличие в программе коллекций предметов, которые имеют национальное, общероссийское и мировое значение.

При отборе участников комиссия также обратит внимание на применение организаторами интерактивных, образовательных инклюзивных форматов работы с аудиторией.