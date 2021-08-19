Кабмин определил критерии отбора в проект "Пушкинская карта"
Эта программа позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт.
Фото © Pexels
Стать участником масштабного социального проекта "Пушкинская карта" смогут учреждения, в репертуаре которых есть произведения народного и классического творчества. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.
Отмечается, что культурные мероприятия, желающие попасть в список участников, также должны быть направлены на формирование "гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности". Ещё одним критерием отбора является наличие в программе коллекций предметов, которые имеют национальное, общероссийское и мировое значение.
При отборе участников комиссия также обратит внимание на применение организаторами интерактивных, образовательных инклюзивных форматов работы с аудиторией.
Напомним, 1 сентября в России стартует масштабный социальный проект "Пушкинская карта", который позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую будет зачислено по три тысячи рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что в России запустили платформу "Другое дело" для общественно полезных действий. К сервису уже присоединилось около 40 партнёров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании.
Комментариев: 0