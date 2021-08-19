Оружейный мастер из "Убить Билла" умер от осложнений после ковида
За 50 лет карьеры во многих проектах актёр демонстрировал навыки боевых искусств, а позже стал постановщиком боевых сцен.
Синни Тиба. Фото © Кадр из фильма "Убить Билла"
Известный японский актёр Сонни Тиба, которого российские зрители помнят по роли оружейного мастера Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла", умер от осложнений коронавирусной инфекции. О трагедии сообщает японское агентство Kyodo News.
По данным издательства, 82-летний артист лечился в больнице недалеко от Токио. Причиной его смерти стала пневмония, связанная с CоViD-19.
Сонни Тиба снимался в кино и на телевидении с 1960 по 2010 год. Актёр известен по японским и американским фильмам, таким как "Убить Билла", "Тройной форсаж. Токийский дрифт", "Уличный боец", и другим картинам. Во многих проектах Тиба демонстрировал навыки боевых искусств, а позже стал постановщиком боевых сцен.
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