Оружейный мастер из "Убить Билла" умер от осложнений после ковида

Известный японский актёр Сонни Тиба, которого российские зрители помнят по роли оружейного мастера Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла", умер от осложнений коронавирусной инфекции. О трагедии сообщает японское агентство Kyodo News.

По данным издательства, 82-летний артист лечился в больнице недалеко от Токио. Причиной его смерти стала пневмония, связанная с CоViD-19.

Сонни Тиба снимался в кино и на телевидении с 1960 по 2010 год. Актёр известен по японским и американским фильмам, таким как "Убить Билла", "Тройной форсаж. Токийский дрифт", "Уличный боец", и другим картинам. Во многих проектах Тиба демонстрировал навыки боевых искусств, а позже стал постановщиком боевых сцен.