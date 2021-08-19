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    Оружейный мастер из "Убить Билла" умер от осложнений после ковида

    За 50 лет карьеры во многих проектах актёр демонстрировал навыки боевых искусств, а позже стал постановщиком боевых сцен.

    19 августа, 17:35

    Синни Тиба. Фото © Кадр из фильма "Убить Билла"

    Известный японский актёр Сонни Тиба, которого российские зрители помнят по роли оружейного мастера Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла", умер от осложнений коронавирусной инфекции. О трагедии сообщает японское агентство Kyodo News.

    По данным издательства, 82-летний артист лечился в больнице недалеко от Токио. Причиной его смерти стала пневмония, связанная с CоViD-19.

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    Сонни Тиба снимался в кино и на телевидении с 1960 по 2010 год. Актёр известен по японским и американским фильмам, таким как "Убить Билла", "Тройной форсаж. Токийский дрифт", "Уличный боец", и другим картинам. Во многих проектах Тиба демонстрировал навыки боевых искусств, а позже стал постановщиком боевых сцен.

    Ранее сообщалось, что в Париже скончалась журналист и правозащитница Арина Гинзбург. Писатель Дмитрий де Кошко отметил, что её смерть стала огромной утратой для всего литературного мира Франции.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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