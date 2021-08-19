"Этого мы делать не будем": Вице-президент Афганистана отказался присягнуть талибам на верность
Амрулла Салех также подчеркнул, что на данный момент по закону он является главой республики, так как власть, полученная силой, не даёт легитимности.
Амрулла Салех. Фото © ТАСС / ЕРА / JAWAD JALALI
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики после захвата страны талибами*, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. Об этом сообщает газета Monde, ссылаясь на оказавшуюся в её распоряжении аудиозапись с выступлением политика.
"Наша политическая цель — позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", — отрезал врио главы Афганистана.
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Он также подчеркнул, что на данный момент по закону он является главой республики. Так как, по его словам, власть, полученная силой, не даёт легитимности.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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