Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики после захвата страны талибами*, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. Об этом сообщает газета Monde, ссылаясь на оказавшуюся в её распоряжении аудиозапись с выступлением политика.

"Наша политическая цель — позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", — отрезал врио главы Афганистана.

Он также подчеркнул, что на данный момент по закону он является главой республики. Так как, по его словам, власть, полученная силой, не даёт легитимности.