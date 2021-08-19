В Сети появились кадры, снятые возле аэропорта в Кабуле. Огромные толпы людей стоят, моля британских военных вывезти их из страны. Но больше всего ужасает то, как матери в толпе, жертвуя собой, просят хотя бы забрать их детей. Кто-то передавал малышей по рукам, кто-то буквально кидал их через колючую проволоку. Солдаты вспоминают со слезами на глазах о том, свидетелями какого кошмара они стали.

Кадры из видео © YouTube / Rakesh Samyal

Матери были в отчаянии, их избивали талибы. Они кричали "Спасите моего ребёнка!" и кидали младенцев прямо в нас. Некоторые из детей падали на колючую проволоку. То, что произошло, было ужасно. К концу ночи среди нас не было ни одного, кто бы не плакал Офицер Британской армии

Несмотря на все усилия, британцы просто физически не могут эвакуировать всех жителей, которые не хотят оставаться в стране под властью "Талибана"*. На данный момент в гостинице Baron в сотнях метров от аэропорта военные собирают британских граждан и афганцев, которые работали на правительство во время 20-летней войны, о завершении которой талибы объявили несколько дней назад.

Кадры из видео © YouTube / Rakesh Samyal

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные не забирали детей без родителей. Вместе с младенцами эвакуировали все семьи. Так что за ребёнка на видео можно не переживать — его родители будут рядом с ним. Также Уоллес отметил, что военные забрали 120 семей, а ещё 138 должны были улететь через несколько часов, пишет Metro.