Кабмин расширил список сведений, вносимых в Единую биометрическую систему
Как уточнили в пресс-службе Минцифры, эта мера стала необходима после увеличения сферы применения ЕБС.
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Правительство РФ расширило список сведений, размещаемых в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
Отмечается, что в ЕБС теперь будут размещаться данные о гражданстве и дате рождения физического лица, чьи биометрические персональные сведения зарегистрированы в системе. Также перечень дополнит информация о способах сбора данных в ЕБС — в МФЦ, банках, организациях финансового рынка и другое.
Как уточнили в пресс-службе Минцифры, список сведений, размещаемых в ЕБС, пришлось расширить из-за увеличения сферы применения системы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, Единая биометрическая система была запущена 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях. Благодаря ЕБС клиенты могут удалённо открывать вклады и получать займы. Для этого достаточно позвонить в кредитную организацию по видеосвязи (скайпу) или телефону и пройти проверку по биометрии.
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