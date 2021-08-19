Кабмин расширил список сведений, вносимых в Единую биометрическую систему

Правительство РФ расширило список сведений, размещаемых в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что в ЕБС теперь будут размещаться данные о гражданстве и дате рождения физического лица, чьи биометрические персональные сведения зарегистрированы в системе. Также перечень дополнит информация о способах сбора данных в ЕБС — в МФЦ, банках, организациях финансового рынка и другое.

Как уточнили в пресс-службе Минцифры, список сведений, размещаемых в ЕБС, пришлось расширить из-за увеличения сферы применения системы. Об этом сообщает РИА "Новости".