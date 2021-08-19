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    Кабмин расширил список сведений, вносимых в Единую биометрическую систему

    Как уточнили в пресс-службе Минцифры, эта мера стала необходима после увеличения сферы применения ЕБС.

    19 августа, 18:10
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Правительство РФ расширило список сведений, размещаемых в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

    Отмечается, что в ЕБС теперь будут размещаться данные о гражданстве и дате рождения физического лица, чьи биометрические персональные сведения зарегистрированы в системе. Также перечень дополнит информация о способах сбора данных в ЕБС — в МФЦ, банках, организациях финансового рынка и другое.

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    Как уточнили в пресс-службе Минцифры, список сведений, размещаемых в ЕБС, пришлось расширить из-за увеличения сферы применения системы. Об этом сообщает РИА "Новости".

    Напомним, Единая биометрическая система была запущена 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях. Благодаря ЕБС клиенты могут удалённо открывать вклады и получать займы. Для этого достаточно позвонить в кредитную организацию по видеосвязи (скайпу) или телефону и пройти проверку по биометрии.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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