Козак заявил о готовности РФ к встрече в "нормандском формате" в любое время

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия готова к контактам в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и политсоветников в любое время.

"Мы готовы к встрече в любое время, был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров. Я сегодня во время переговоров [президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель] предложил начать эти встречи хоть с понедельника, но нам предлагают в сентябре", — сказал Козак.

Он отметил, что Украина, несмотря на собственные декларации о приверженности демократии, пошла по пути "чрезвычайщины и внесудебных решений". По его словам, определение виновных находится в юрисдикции суда, а не Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, Козак упомянул и новый украинский правительственный законопроект об основах государственной политики переходного периода в Крыму и Донбассе. Замглавы АП РФ считает, что документ противоречит Минским соглашениям 2015 года "практически по всем" пунктам, а также перечёркивает и дезавуирует их. Вместе с этим, согласно законопроекту, силы Украины могут вести диверсионно-разведывательные и боевые действия на территории Донбасса.

"Да нет, не означает войну. Неизвестно, что это означает. Так, как прописан закон, означает войну, а как будет на самом деле... Вы знаете, что между законом, между договорённостями и практическими действиями в Киеве оказывается очень большая дистанция", — отметил Козак, отвечая на вопрос, означает ли войну принятие этого закона.

По его словам, власти России надеются, что данный вопрос будет обсуждаться 22 августа в Киеве, причём его поставит канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках визита на Украину. Однако вряд ли это что-то изменит. Козак отметил, что власти Незалежной подчиняются раскладам внутренней политики, "люди борются за власть, за удержание власти, за симпатии населения и изобретают какие-то ходы во внешнем периметре".