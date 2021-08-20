"Дождь" намерен обжаловать решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов
Главред издания Тихон Дзядко отметил, что телеканал продолжит свою работу в обычном режиме. По крайней мере, эфир уже полностью запланирован на ближайшую неделю.
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Телеканал "Дождь"* собирается обжаловать в суде решение Минюста о включении его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
"Конечно, мы будем это обжаловать, потому что это решение незаконное. И главное, это решение противоречит здравому смыслу. Проблема в том, что мы ни от кого ничего не получали, кроме сообщения на сайте Министерства юстиции. Сейчас будем разбираться и будем обжаловать", — сказал он в беседе с ТАСС.
Дзядко добавил, что телеканал продолжит свою работу в обычном режиме. По крайней мере, эфир уже полностью запланирован на ближайшую неделю.
Ранее стало известно, что Минюст признал телеканал "Дождь" СМИ-иноагентом. Аналогичный статус присвоен семи журналистам и изданию "Важные истории"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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