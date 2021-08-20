"Дождь" намерен обжаловать решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов

"Конечно, мы будем это обжаловать, потому что это решение незаконное. И главное, это решение противоречит здравому смыслу. Проблема в том, что мы ни от кого ничего не получали, кроме сообщения на сайте Министерства юстиции. Сейчас будем разбираться и будем обжаловать", — сказал он в беседе с ТАСС.