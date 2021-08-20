США намерены ввести новые антироссийские санкции из-за "Северного потока – 2"

Власти США намерены ввести санкции против двух россиян и судна из-за строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Госдепартамент представил конгрессу доклад в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года <...> в котором перечислены одно российское судно и два российских физических лица, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", — отметил госсекретарь Энтони Блинкен.

При этом в докладе не уточняется, о каких именно физических лицах и судне идёт речь. Также Блинкен добавил, что Вашингтон сотрудничает с Берлином и другими союзниками с целью "противостоять вредоносной деятельности" РФ, связанной с газопроводом, а также обеспечить безопасность для Киева, стран НАТО и ЕС.