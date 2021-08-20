НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    США намерены ввести новые антироссийские санкции из-за "Северного потока – 2"

    Вашингтон также сотрудничает с Берлином и другими союзниками с целью "противостоять вредоносной деятельности" РФ, связанной с газопроводом, а также обеспечить безопасность для Киева, стран ЕС и НАТО.

    20 августа, 17:36
    <p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/pioneering-spirit-installing-the-pipeline-in-swedish-waters-714/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

    Фото © Nord-stream2.com

    Власти США намерены ввести санкции против двух россиян и судна из-за строительства "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте Госдепа.

    "Госдепартамент представил конгрессу доклад в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года <...> в котором перечислены одно российское судно и два российских физических лица, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", — отметил госсекретарь Энтони Блинкен.

    США ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального

    США ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального

    При этом в докладе не уточняется, о каких именно физических лицах и судне идёт речь. Также Блинкен добавил, что Вашингтон сотрудничает с Берлином и другими союзниками с целью "противостоять вредоносной деятельности" РФ, связанной с газопроводом, а также обеспечить безопасность для Киева, стран НАТО и ЕС.

    Ранее президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2". Уточняется, что окончательное решение об ограничениях по газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов США.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      США ограничили импорт некоторых видов оружия из России

      сегодня в 18:07

      США ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального

      сегодня в 17:19

      Ситуация в Афганистане не повредила "контур безопасности" РФ, заявили в Минобороны

      сегодня в 17:08

      "Дождь" намерен обжаловать решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов

      сегодня в 17:55

      Политолог объяснил, почему Россия готова продолжать транзит газа через Украину

      сегодня в 17:43

      Новости партнеров

      Layer 1