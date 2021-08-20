Но сегодняшние трёхчасовые переговоры с Владимиром Путиным в Кремле нельзя назвать прощальной церемониальной гастролью. Лидеры двух стран пусть и не подписали никаких бумаг, но обсудили все волнующие вопросы, даже самые проблемные: от строительства "Северного потока – 2" до ситуации в Афганистане и на Украине, от экономики до борьбы с коррупцией, свободы слова и действий НКО.

Ангела Меркель приехала в Кремль в своём неизменном пиджаке, на этот раз голубом. Перед встречей она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата и обратилась к Владимиру Путину по-русски, а президент России подарил канцлеру букет цветов в розовых тонах.

Германия уже несколько десятков лет была и остаётся для России одним из основных партнёров в Европе и мире. Приветствуя Меркель, Путин отметил, что Россия и ФРГ находятся в постоянном контакте. И именно в этот момент у канцлера символично зазвонил телефон. Освещающие визит журналисты, а позже и пользователи соцсетей начали упражняться в остроумии, предполагая, кто звонил: Зеленский, к которому Меркель должна прилететь на днях, Макрон или вообще это была напоминалка, чтобы не забыть обсудить с Путиным конкретную тему. Впрочем, последняя версия скорее подходила бы в случае встречи российского лидера с Джо Байденом, которого в народе давно прозвали Джо Деменцио.

На итоговой пресс-конференции лидеры подчеркнули, что, несмотря на разногласия, всегда выступали за диалог.

"Исторически отношения между странами были очень разнообразными. Они были очень ужасными, очень хорошими. Во время моего пребывания на посту канцлера политические системы развивались по разным векторам… Но, несмотря на все эти разницы, нам всегда удавалось оставлять открытым канал переговоров. Я всегда буду выступать за то, что не поддерживать диалог — это не вариант", — заявила Ангела Меркель.

За открытый диалог всегда выступал и Владимир Путин, который и сегодня продемонстрировал готовность обсуждать любые темы. Президенту пришлось терпеливо объяснять, почему Россия вносит определённые НКО в список иноагентов, за что сидит Алексей Навальный и как наша страна борется с коррупцией.

"Вообще, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий, чтобы борьба была эффективной", — заявил он.

Говоря об Украине, Путин посетовал, что официальный Киев просто не хочет исполнять Минские соглашения. Вот и замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил Лайфу, что возможность очередной встречи лидеров "нормандской четвёрки" будет зависеть от итогов переговоров 26 августа контактной группы. Но и Меркель, и Путин (они сегодня это в очередной раз подчеркнули) считают, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет и к ним надо относиться с уважением.

Много времени лидеры уделили ситуации в Афганистане. Путин заявил, что необходимо не допустить проникновения террористов в сопредельные государства. Вместе с тем нужно признать тот факт, что "Талибан"* уже контролирует весь Афганистан. Позже в разговоре с Лайфом глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность официального признания талибов.

Прощаясь, Владимир Путин ещё раз поблагодарил свою немецкую коллегу за плодотворную работу в течение всего времени её нахождения у власти. И заверил: мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России.